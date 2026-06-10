На аукцион выставлена сумка из кожи тираннозавра: у него много общего с курицей (фото)

На аукцион будет выставлена первая в мире сумка из “кожи тираннозавра”. Она была создана на основе ДНК, извлеченного из останков доисторического зверя.

Цена сумки из кожи тираннозавра стартует от 400-600 тыс. долларов. Сумка является результатом сотрудничества таких компаний как The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited и креативного агентства VML. Сама же кожа была разработана в лаборатории в Ньюкасле, пишет Daily Mail.

Работа была основана на результатах предыдущих исследований, в ходе которых ученые извлекли фрагмент коллагена из окаменелости тираннозавра. Его останки нашли еще в 1988 году в Монтане, США.

Авторы исследования утверждали, что это один из наиболее полных экземпляров тираннозавра, а также якобы он содержал сохранившиеся белки крови. Но такое утверждение вызвало много споров в научной среде.

Відео дня

Фрагмент ДНК ученые использовали для искусственного воссоздания полной последовательности коллагена тираннозавра. После этого, его внедрили в созданные в лаборатории клетки кожи.

“С кожей тираннозавра мы используем биологию прошлого для создания роскошных материалов будущего. Мы вернулись на 66 млн лет назад, и получили материал, который переосмысливает прошлое”, - говорит представитель VML Бас Корстен.

Известно, что для создания кожи исследователи использовали белки курицы.

“Они создали синтетический коллаген, используя модель искусственного интеллекта, обученную на различных видах. Но это не динозавр, это скорее курица”, - говорит археолог Ян Деккер из Туринского университета в Италии.

Тем не менее, сумка из тираннозавра будет продана на аукционе в отеле Drouot в Париже.