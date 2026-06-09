Сонячні електростанції сподобалися дикій природі: лісові птахи від них у захваті

Сонячна електростанція на відновленому торфовищі стала домівкою для величезної кількості видів птахів. Також така земля не тільки підвищує біорізноманіття, а й ефективно поглинає вуглець.

Торфовища є найбільшим наземним сховищем вуглецю, що містить удвічі більше вуглецю, ніж усі ліси. Але величезні їхні ділянки були осушені для створення сільськогосподарських полів або перекопані для виробництва ґрунтосуміші для садівництва. 95% торфовищ у Німеччині та 80% у Великій Британії деградували, пише New Scientist.

Щойно фермери осушують торфовище за допомогою канав і насосів, мікроорганізми починають розщеплювати стародавній вуглець, який міститься в ньому, виділяючи вуглекислий газ упродовж десятиліть або століть.

У Німеччині розпочалася фінансована державою дослідницька програма, що вивчає можливість використання сонячних електростанцій для відновлення торфовищ.

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"Ми не можемо просто взяти і відновити всі торфовища заради порятунку природи. Багато людей отримують доходи з цих земель", — каже Ханна Рей Мартенс з Університету Гріфсвальда в Німеччині.

На досліджуваній ділянці 2020 року сонячна компанія Wattmanufactur почала будівництво доріг із піску та гравію. Це дозволило фермерському полю накопичувати воду і знову перетворитися на торфовище.

Це дослідження стало першим, у якому розглядали вплив встановлення сонячних батарей на обводнені торфовища, і воно принесло користь для біорізноманіття.

"Побоювання полягає в тому, що ми руйнуємо середовище існування, але в даному випадку це не так. Створюється середовище існування для деяких видів, для деяких видів, що зникають, і для деяких видів, що мешкають у водно-болотних угіддях, і це потенційно може сприяти різноманітності на ландшафтному рівні", — каже співавтор дослідження.

Білі трясогузки, очеретяні вівсянки і сірі чаплі — всі болотні види — були зареєстровані на території сонячної електростанції. Там були помічені і лісові види, такі як лісові ковзани і євразійські деревні горобці.

Сонячні панелі, мабуть, замінювали чагарники і невеликі дерева, на яких сиділи птахи, такі як канюки і боривітер, полюючи на мишей у траві.