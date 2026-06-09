Солнечные электростанции понравились дикой природе: лесные птицы от них в восторге

Солнечная электростанция на восстановленном торфянике стала домом для огромного количества видов птиц. Также такая земля не только повышает биоразнообразие, но и эффективно поглощает углерод.

Торфяники являются крупнейшим наземным хранилищем углерода, содержащим вдвое больше углерода, чем все леса. Но огромные их участки были осушены для создания сельскохозяйственных полей или перекопаны для производства почвосмеси для садоводства. 95% торфяников в Германии и 80% в Великобритании деградировали, пишет New Scientist.

Как только фермеры осушают торфяник с помощью канав и насосов, микроорганизмы начинают расщеплять содержащийся в нем древний углерод, выделяя углекислый газ в течение десятилетий или столетий.

В Германии началась финансируемая государством исследовательская программа, изучающая возможность использования солнечных электростанций для восстановления торфяников.

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“Мы не можем просто взять и восстановить все торфяники ради спасения природы. Многие люди получают доходы с этих земель”, - говорит Ханна Рэй Мартенс из Университета Грифсвальда в Германии.

На исследуемом участке в 2020 году солнечная компания Wattmanufactur начала строительство дорог из песка и гравия. Это позволило фермерскому полю накапливать воду и снова превраиться в торфяник.

Это исследование стало первым, в котором рассматривалось влияние установки солнечных батарей на обводненные торфяники, и оно принесло пользу для биоразнообразия.

“Опасение заключается в том, что мы разрушаем среду обитания, но в данном случае это не так. Создается среда обитания для некоторых видов, для некоторых исчезающих видов и для некоторых видов, обитающих в водно-болотных угодьях, и это потенциально может способствовать разнообразию на ландшафтном уровне”, - говорит соавтор исследования.

Белые трясогузки, камышовые овсянки и серые цапли — все болотные виды — были зарегистрированы на территории солнечной электростанции. Там были замечены и лесные виды, такие как лесные коньки и евразийские древесные воробьи.

Солнечные панели, по-видимому, заменяли кустарники и небольшие деревья, на которых сидели птицы, такие как канюки и пустельги, охотясь на мышей в траве.