Дивна істота переслідувала човен операторів: її довжина 55 метрів (відео)

Пара кінематографістів вважає, що їм вдалося знайти докази існування одного з найдавніших монстрів Америки, який живе у водах озера Шамплейн.

У місцевих легендах цю істоту називають Чамп — легендарне озерне чудовисько, чия довжина становить 55 метрів. Цю істоту часто порівнюють із шотландським Лох-Неським чудовиськом. Її описують, як величезну змієподібну істоту, чи як величезного плезіозавра з довгою шиєю, горбатою спиною і темним тілом, пише Daily Mail.

Незважаючи на десятиліття спостережень, ніхто так і не представив остаточних доказів існування цього монстра.

Кінорежисери Річард Россі та Келлі Тейбор розповіли, що, можливо, натрапили саме на цю істоту під час зйомок фільму, натхненного легендою. Пара побачила на власному відеозаписі велику темну пляму, яка рухалася під водою за їхнім човном. Цю деталь вони помітили тільки через майже два роки, переглянувши відео.

Відео дня

За словами Тейбор, він побачили щось, несхоже на жодну рибу, яку вона зустрічала на озері.

"Коли я побачила це, я зрозуміла, що в нього тонка шия, а тіло розширюється. Здавалося, тонка шия коливалася взад і вперед, ніби істота паслася під водою. У мене очі просто вилізли з орбіт", — сказала Тейбор.

Відеозапис було зроблено під час зйомок дитячого фільму "Люсі та озерне чудовисько", присвяченого загадці Чампа.

Відеозапис залишався прихованим на видноті майже два роки після закінчення зйомок.

Хоча історії, що пов'язують дивних істот з озером Шамплейн, сягають корінням углиб століть, перше широко задокументоване сучасне спостереження відбулося 1819 року. Згідно з місцевими переказами, капітан Крам повідомив, що бачив величезну чорну істоту в затоці Булвагга.

За повідомленнями, капітан описав змієподібну тварину завдовжки приблизно 55 метрів з очима, схожими на очищену цибулину. Відтоді навколо озера було зафіксовано сотні повідомлень про спостереження.