Странное существо преследовало лодку операторов: его длина 55 метров (видео)

Пара кинематографистов считает, что им удалось найти доказательства существования одного из самых давних монстров Америки, который живет в водах озера Шамплейн.

В местных легендах это существо называют Чамп – легендарное озерное чудовище, чья длина составляет 55 метров. Это существо часто сравнивают с шотландским Лох-Несским чудовищем. Его описывают, как огромное змееподобное существо, ли как огромного плезиозавра с длинной шеей, , горбатой спиной и темным телом, пишет Daily Mail.

Несмотря на десятилетия наблюдений, никто так и не представил окончательных доказательств существования этого монстра.

Кинорежиссёры Ричард Росси и Келли Тейбор рассказали, что, возможно, наткнулись именно на это существо во время съемок фильма, вдохновлённого легендой. Пара увидела на собственной видеозаписи большое темное пятно, которое двигалось под водой за их лодкой. Эту деталь они заметили только спустя почти два года, просмотрев видео.

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По словам Тейбор, он увидели нечто, непохожее ни на одну рыбу, которую она встречала на озере.

“Когда я увидела это, я поняла, что у него тонкая шея, а тело расширяется. Казалось, тонкая шея колебалась взад и вперед, как будто существо паслось под водой. У меня глаза просто вылезли из орбит”, — сказала Тейбор.

Видеозапись была сделана во время съёмок детского фильма “Люси и озерное чудовище”, посвященного загадке Чампа.

Видеозапись оставалась скрытой на виду почти два года после окончания съемок.

Хотя истории, связывающие странных существ с озером Шамплейн, уходят корнями вглубь веков, первое широко задокументированное современное наблюдение произошло в 1819 году. Согласно местным преданиям, капитан Крам сообщил, что видел огромное черное существо в заливе Булвагга.

По сообщениям, капитан описал змееподобное животное длиной примерно 55 метров с глазами, похожими на очищенную луковицу. С тех пор вокруг озера были зафиксированы сотни сообщений о наблюдениях.