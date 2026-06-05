Мільйони людей у всьому світі чують незрозумілий гул: це почалося з 1970-х років

Учені нарешті знайшли пояснення дивному гулу, який чують мільйони людей по всьому світу. Йдеться про низькочастотний звук, який часто сприймається, як вібрація.

Найчастіше люди чують цей загадковий звук у приміщенні, а не на вулиці, особливо коли лягають у ліжко вночі. Теорії про причини цього явища варіюються від акустичного "забруднення", що виходить від людини, до звуків природи і навіть шуму, виробленого самим вухом, пише Daily Mail.

"Ми знаємо, що є люди, які чують низькочастотні звуки, які можна виміряти, навіть якщо інші люди їх не чують. Але знайти джерело цих звукових хвиль не так вже й просто, тому що локалізація низькочастотних звуків — складне завдання", — сказав професор Маркус Дрексл з Норвезького університету науки і технологій.

Команда Дрексла дійшла висновку, що характерний гул може бути спричинений двома різними причинами — або дуже гарним слухом на низьких частотах, або формою тинітусу. Тинітус — це відчуття шуму, дзвону, гулу або писку у вухах або голові за відсутності зовнішнього джерела звуку. Це не захворювання саме по собі, а симптом, який може бути викликаний безліччю причин.

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Перші такі випадки були зафіксовані в Брістолі в середині 1970-х років, коли місцева газета почала отримувати листи від мешканців, які повідомляли про незрозумілий звук. Одна з теорій полягала в тому, що гудіння виходило від великих промислових вентиляторів, розташованих усередині складу великого універмагу.

Однак, коли склад закрили кілька років потому, люди продовжували чути цей звук.

У 1990-х роках він з'явився в США, спочатку в місті Таос, штат Нью-Мексико, а потім у місті Кокомо, штат Індіана.

Відтоді це явище було зафіксовано в усьому світі — у Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Південній Африці та кількох європейських містах. Звук зазвичай спостерігається у відносно густонаселених районах.

Кілька років тому жителі Осло також повідомляли про незрозуміле гудіння, як повідомила Норвезька телерадіомовна корпорація (NRK).

Професор Дрексл каже, що, ґрунтуючись на наявних знаннях про слух і проведених тестах серед учасників дослідження, найкраще пояснення двояке.

Деякі люди, які чують це гудіння, насправді мають особливо хороший слух на низьких частотах. Однак для більшості людей це може бути формою тинітусу.

"Ґрунтуючись на наших результатах, хоча ми не виключаємо випадків фізичних зовнішніх джерел звуку, ми припускаємо, що суб'єктивний тиннитус у низькочастотному діапазоні часто є причиною слухових пульсацій сприйняття низькочастотних звуків", — підсумував він.