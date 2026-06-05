Миллионы людей во всем мире слышат необъяснимый гул: это началось с 1970-х годов

Ученые наконец-то нашли объяснение странному гулу, который слышат миллионы людей по всему миру. Речь идет о низкочастотном звуке, который часто воспринимается, как вибрация.

Чаще всего люди слышат этот загадочный звук в помещении, а не на улице, особенно когда ложатся в постель ночью. Теории о причинах этого явления варьируются от акустического «загрязнения», исходящего от человека, до звуков природы и даже шума, производимого самим ухом, пишет Daily Mail.

“Мы знаем, что есть люди, которые слышат низкочастотные звуки, которые можно измерить, даже если другие люди их не слышат. Но найти источник этих звуковых волн не так-то просто, потому что локализация низкочастотных звуков – сложная задача”, – сказал профессор Маркус Дрексл из Норвежского университета науки и технологий.

Відео дня

Команда Дрексла пришла к выводу, что характерный гул может быть вызван двумя разными причинами – либо очень хорошим слухом на низких частотах, либо формой тиннитуса. Тиннитус — это ощущение шума, звона, гула или писка в ушах или голове при отсутствии внешнего источника звука. Это не заболевание само по себе, а симптом, который может быть вызван множеством причин.

Первые такие случаи были зафиксированы в Бристоле в середине 1970-х годов, когда местная газета начала получать письма от жителей, которые сообщали о необъяснимом звуке. Одна из теорий заключалась в том, что гудение исходило от больших промышленных вентиляторов, расположенных внутри склада крупного универмага.

Однако, когда склад был закрыт несколько лет спустя, люди продолжали слышать этот звук.

В 1990-х годах он появился в США, сначала в городе Таос, штат Нью-Мексико, а затем в городе Кокомо, штат Индиана.

С тех пор это явление было зафиксировано по всему миру – в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и нескольких европейских городах. Звук обычно наблюдается в относительно густонаселенных районах.

Пару лет назад жители Осло также сообщали о необъяснимом гудении, как сообщила Норвежская телерадиовещательная корпорация (NRK).

Профессор Дрексл говорит, что, основываясь на имеющихся знаниях о слухе и проведенных тестах среди участников исследования, лучшее объяснение двоякое.

Некоторые люди, слышащие это гудение, на самом деле обладают особенно хорошим слухом на низких частотах. Однако для большинства людей это может быть формой тиннитуса.

“Основываясь на наших результатах, хотя мы не исключаем случаев физических внешних источников звука, мы предполагаем, что субъективный тиннитус в низкочастотном диапазоне часто является причиной слуховых пульсаций восприятия низкочастотных звуков”, — заключил он.