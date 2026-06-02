Величезний корабель ВМС США зник із 306 людьми на борту: ніхто не може знайти уламки та тіла

Одне з найзагадковіших зникнень кораблів пов'язане з судном "Циклоп". Навіть через 108 років ніхто не знає, що з ним сталося і куди корабель зник разом з екіпажем.

Вугільний корабель ВМС США "Циклоп" завдовжки 163 метри зник у 1918 році під час звичайного рейсу з Карибського моря до Балтимора, штат Меріленд, США. Екіпаж не подавав сигналу лиха, і ніхто навіть 108 років по тому не знає, що з ним сталося, незважаючи на багато пошукових операцій. На борту перебували 306 членів екіпажу і пасажирів, але ні тіл, ні уламків корабля так і не було виявлено. Існує кілька теорій, які пояснюють, що ж могло трапитися з кораблем "Циклоп", пише Popular Mechanics.

На початку XX століття більшість великих військових кораблів ВМС США використовували вугілля для підтримки роботи двигунів і систем за допомогою парових машин. Тому для доставки вугілля для цих кораблів використовувалися так звані вугільні кораблі. Таким був "Циклоп".

У своєму останньому рейсі в січні 1918 року судно доставило 9960 тонн вугілля для американської екседри, що базувалася в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Нагадуємо, що все ще тривала Перша світова війна і США в ній почали брати участь з 1917 року. На зворотному шляху до Балтимора, штат Меріленд, "Циклоп" перевозив 11 000 тонн марганцевої руди. Відомо, що в лютому 1918 року вугільний корабель зупинився в порту на острові Барбадос. Після цього корабель зник у Карибському морі й досі ніхто не виявив ані його уламків, ані решток тіл екіпажу та пасажирів.

Жодних сигналів лиха екіпаж корабля не посилав, а тому ця історія є великою загадкою, яку не можуть вирішити вже 108 років. З'явилося кілька теорій, що пояснюють загибель корабля, і те, чому не було сигналу лиха.

Одна з теорій свідчить, що корабель потрапив у раптовий шторм або його накрила раптова величезна хвиля, що призвело до руйнування судна. Величезна вага марганцевої руди сприяла швидкому затопленню уламків.

Інша теорія свідчить, що "Циклоп" був затоплений після влучення торпеди, запущеної німецьким підводним човном. Але невідомо, щоб будь-які підводні човни діяли в цьому районі в той час, і жоден підводний човен не повідомляв про потоплення корабля "Циклоп".

Згідно зі ще однією теорією, вугільний корабель ВМС США став жертвою Бермудського трикутника, де, як повідомляється, безслідно зникло багато кораблів.

І нарешті остання теорія стверджує, що конструкція корабля могла зруйнуватися через неправильне розміщення великої кількості марганцевої руди. Корпус просто не витримав занадто великого навантаження і корабель міг розколотися надвоє.

Чому ж ніхто з екіпажу не вижив? Вважається, що корабель затонув уночі, коли чергувало лише близько 10% екіпажу. Передбачається, що за будь-яких обставин вага вантажу в будь-якому разі призвела б до швидкого затоплення корабля. А в цей час більша частина екіпажу і пасажирів спала на нижніх палубах. Можливо, в екіпажу не було часу підготувати рятувальні шлюпки до того, як корабель затонув.

Якщо "Циклоп" коли-небудь буде виявлений, то тоді дослідники зможуть підтвердити одну з теорій. Доти корабель, як і раніше, числиться зниклим безвісти, і причина його загибелі залишається невідомою.