Величезний корабель ВМС США зник із 306 людьми на борту: ніхто не може знайти уламки та тіла
Одне з найзагадковіших зникнень кораблів пов'язане з судном "Циклоп". Навіть через 108 років ніхто не знає, що з ним сталося і куди корабель зник разом з екіпажем.
Вугільний корабель ВМС США "Циклоп" завдовжки 163 метри зник у 1918 році під час звичайного рейсу з Карибського моря до Балтимора, штат Меріленд, США. Екіпаж не подавав сигналу лиха, і ніхто навіть 108 років по тому не знає, що з ним сталося, незважаючи на багато пошукових операцій. На борту перебували 306 членів екіпажу і пасажирів, але ні тіл, ні уламків корабля так і не було виявлено. Існує кілька теорій, які пояснюють, що ж могло трапитися з кораблем "Циклоп", пише Popular Mechanics.
На початку XX століття більшість великих військових кораблів ВМС США використовували вугілля для підтримки роботи двигунів і систем за допомогою парових машин. Тому для доставки вугілля для цих кораблів використовувалися так звані вугільні кораблі. Таким був "Циклоп".
У своєму останньому рейсі в січні 1918 року судно доставило 9960 тонн вугілля для американської екседри, що базувалася в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Нагадуємо, що все ще тривала Перша світова війна і США в ній почали брати участь з 1917 року. На зворотному шляху до Балтимора, штат Меріленд, "Циклоп" перевозив 11 000 тонн марганцевої руди. Відомо, що в лютому 1918 року вугільний корабель зупинився в порту на острові Барбадос. Після цього корабель зник у Карибському морі й досі ніхто не виявив ані його уламків, ані решток тіл екіпажу та пасажирів.
Жодних сигналів лиха екіпаж корабля не посилав, а тому ця історія є великою загадкою, яку не можуть вирішити вже 108 років. З'явилося кілька теорій, що пояснюють загибель корабля, і те, чому не було сигналу лиха.
- Одна з теорій свідчить, що корабель потрапив у раптовий шторм або його накрила раптова величезна хвиля, що призвело до руйнування судна. Величезна вага марганцевої руди сприяла швидкому затопленню уламків.
- Інша теорія свідчить, що "Циклоп" був затоплений після влучення торпеди, запущеної німецьким підводним човном. Але невідомо, щоб будь-які підводні човни діяли в цьому районі в той час, і жоден підводний човен не повідомляв про потоплення корабля "Циклоп".
- Згідно зі ще однією теорією, вугільний корабель ВМС США став жертвою Бермудського трикутника, де, як повідомляється, безслідно зникло багато кораблів.
- І нарешті остання теорія стверджує, що конструкція корабля могла зруйнуватися через неправильне розміщення великої кількості марганцевої руди. Корпус просто не витримав занадто великого навантаження і корабель міг розколотися надвоє.
Чому ж ніхто з екіпажу не вижив? Вважається, що корабель затонув уночі, коли чергувало лише близько 10% екіпажу. Передбачається, що за будь-яких обставин вага вантажу в будь-якому разі призвела б до швидкого затоплення корабля. А в цей час більша частина екіпажу і пасажирів спала на нижніх палубах. Можливо, в екіпажу не було часу підготувати рятувальні шлюпки до того, як корабель затонув.
Якщо "Циклоп" коли-небудь буде виявлений, то тоді дослідники зможуть підтвердити одну з теорій. Доти корабель, як і раніше, числиться зниклим безвісти, і причина його загибелі залишається невідомою.