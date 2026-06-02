Огромный корабль ВМС США исчез с 306 людьми на борту: никто не может найти обломки и тела

Одно из самых загадочных исчезновений кораблей связано с судном “Циклоп”. Даже спустя 108 лет никто не знает, что с ним произошло и куда корабль исчез вместе с экипажем.

Угольный корабль ВМС США "Циклоп" длиной 163 метра исчез в 1918 году во время обычного рейса из Карибского моря в Балтимор, штат Мэриленд, США. Экипаж не подавал сигнал бедствия, и никто даже 108 лет спустя не знает, что с ним произошло, несмотря на многие поисковые операции. На борту находились 306 членов экипажа и пассажиров, но ни тел, ни обломков корабля так и не было обнаружено. Существует несколько теорий, объясняющих, что же могло случиться с кораблем "Циклоп", пишет Popular Mechanics.

В начале XX века большинство крупных военных кораблей ВМС США использовали уголь для поддержания работы двигателей и систем с помощью паровых машин. Поэтому для доставки угля для этих кораблей использовались так называемые угольные корабли. Таким был "Циклоп".

В своем последнем рейсе в январе 1918 года судно доставило 9960 тонн угля для американской экседры, базировавшейся в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Напоминаем, что все еще продолжалась Первая мировая война и США в ней начали участвовать с 1917 года. На обратном пути в Балтимор, штат Мэриленд, "Циклоп" перевозил 11 000 тонн марганцевой руды. Известно, что в феврале 1918 года угольный корабль остановился в порту на острове Барбадос. После этого корабль исчез в Карибском море и до сих пор никто не обнаружил ни его обломков, ни останков тел экипажа и пассажиров.

Никаких сигналов бедствия экипаж корабля не посылал, а потому эта история представляет собой большую загадку, которую не могут решить уже 108 лет. Появилось несколько теорий, объясняющих гибель корабля, и то, почему не было сигнала бедствия.

Одна из теорий гласит, что корабль попал во внезапный шторм или его накрыла внезапная огромная волна, что привело к разрушению судна. Огромный вес марганцевой руды способствовал быстрому затоплению обломков.

Другая теория гласит, что "Циклоп" был затоплен после попадания торпеды, запущенной немецкой подводной лодкой. Но неизвестно, чтобы какие-либо подводные лодки действовали в этом районе в то время и ни одна подводная лодка не сообщала о его потоплении корабля "Циклоп".

Согласно еще одной теории, угольный корабль ВМС США стал жертвой Бермудского треугольника, где, как сообщается, бесследно исчезло много кораблей.

И наконец последняя теория утверждает, что конструкция корабля могла разрушиться из-за неправильного размещения большого количества марганцевой руды. Корпус просто не выдержал слишком большой нагрузки и корабль мог расколоться надвое.

Почему же никто из экипажа не выжил? Считается, что корабль затонул ночью, когда дежурило лишь около 10% экипажа. Предполагается, что при любых обстоятельствах вес груза в любом случае привел бы к быстрому затоплению корабля. А в это время большая часть экипажа и пассажиров спала на нижних палубах. Возможно, у экипажа не было времени подготовить спасательные шлюпки до того, как корабль затонул.

Если "Циклоп" когда-нибудь будет обнаружен, то тогда исследователи смогут подтвердить одну из теорий. До тех пор корабль по-прежнему числится пропавшим без вести, и причина его гибели остается неизвестной.