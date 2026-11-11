Появились не так, как все остальные: в космосе обнаружены необычные черные дыры (фото)

Исследование предполагает, что подавляющее большинство черных дыр возникли не в результате взрыва сверхновой.

Ученые провели анализ гравитационных волн, которые возникли и в результате столкновения и слияния черных дыр звездной массы. Они пришли к выводу, что давняя теория о том, что существуют черные дыры, которые возникли не в результате мощного взрыва массивной звезды, верна. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D, пишет Phys.

Когда массивные звезды умирают, они взрываются в виде сверхновой и выбрасывают большую часть своего вещества в окружающий космос. Оставшиеся ядра звезд сжимаются под действием собственной гравитации и превращаются в компактные нейтронные звезды или черные дыры звездной массы. Существует теория, что некоторые массивные звезды могут погибать без взрыва: они просто сжимаются под влиянием гравитации и превращаются в нейтронные звезды или черные дыры. Авторы нового исследования обнаружили признаки того, что в космосе существуют черные дыры, созданные таким образом.

За последние 11 лет детекторы гравитационных волн (рябь в пространстве-времени, возникающая при столкновении и слиянии черных дыр) LIGO (США), Virgo (Италия) и KAGRA (Япония) зафиксировали более 300 случаев столкновений черных дыр.

Предполагается, что эта массивная звезда умерла без взрыва сверхновой, а на ее месте появилась черная дыра. Снимки космического телескопа Хаббл Фото: NASA

Ранее ученые предположили, что зачастую масса черных дыр, участвующих в столкновении, примерно в 10 раз превышает массу Солнца. Появилась теория, что большая часть таких черных имеет общее происхождение: они родились без взрыва сверхновой, а в результате сжатия звезды.

В ходе исследования ученые проанализировали массы 257 пар черных дыр, слияния которых были зафиксированы детекторами гравитационных волн. Оказалось, что действительно, подавляющее большинство черных дыр, которые сталкиваются и сливаются в единый объект, имеют массу в 10 раз превышающую массу Солнца. Но нет, например, черных дыр с массой в диапазоне от 12 до 16 масс Солнца. Ученые считают, что это указывает на то, что большинство таких черных дыр возникает в результате одного и того же процесса.

Ученые также проанализировали распределение скоростей вращения этих черных дыр, на которые влияет способ их образования. Выяснилось, что большинство черных дыр имеют схожу скорость вращения. Таким образом, ученые нашли признаки того, что в космосе все же существует особая популяция черных дыр, созданных не так, как все остальные.

Проблема в том, что обнаружить массивные звезды, которые сразу превращаются в черные дыры невероятно сложно. Такие звезды просто исчезают, а на их месте остается лишь темный участок космоса.

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