UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Наука

Гравитация может защитить от парадоксов путешествий во времени, но есть один нюанс

Гравитация может защитить от парадоксов путешествий во времени, но есть один нюанс
Гравитация может защитить от парадоксов путешествий во времени, но есть один нюанс | Фото: ScienceAlert

Физики предложили новый взгляд на описание гравитации и существование потенциальных петель времени.

Парадокс путешествия во времени — это противоречие, которое возникает, если предположить, что человек может вернуться в прошлое и изменить его так, что само путешествие или рождение путешественника становится невозможным. Общая теория относительности Эйнштейна допускает существование петель времени, с помощью которых можно вернуться в прошлое. Физики решили описать гравитацию иным способом, чтобы показать, что такие петли времени невозможны. Но возникает проблема: решение порождает нестабильность, из-за которой даже крошечные возмущения в ткани пространства-времени могут начать расти экспоненциально. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D, пишет ScienceAlert.

В 1992 году Стивен Хокинг предложил гипотезу о защите хронологии, согласно которой законы физики не допускают существования замкнутых времениподобных кривых. Но общая теория относительности Эйнштейна (лучшее описание гравитации) допускает существование таких путей в пространстве-времени, которые могут привести путешественника в его собственное прошлое.

Хокинг предполагал, что возникновению таких путей препятствуют квантовые эффекты. Авторы нового исследования предположили, что сама гравитация может мешать созданию петель времени. Для этого нужно переформулировать теорию гравитации.

В общей теории относительности пространство-время обладает геометрией, которая задается метрикой, определяющей расстояния и интервалы времени, а также математической связанностью, описывающей, как меняются направления при движении в рамках этой геометрии. Эти два элемента связаны между собой определенным образом.

Гравитация может защитить от парадоксов путешествий во времени, но есть один нюанс
В 1992 году Стивен Хокинг предложил гипотезу о защите хронологии, согласно которой законы физики не допускают существования замкнутых времениподобных кривых. Но общая теория относительности Эйнштейна (лучшее описание гравитации) допускает существование таких путей в пространстве-времени, которые могут привести путешественника в его собственное прошлое
Фото: interestingengineering.com

Альтернативный подход к описанию гравитации, называемый метрико-аффинной гравитацией, ослабляет эту связь, позволяя метрике и связанности функционировать более независимо друг от друга.

Физики использовали эту альтернативную теорию для построения модели, в которой пространство-время может иметь встроенное направление времени. При соблюдении определенных условий время вдоль любой траектории движения в пространстве-времени всегда будет направлено вперед, что делает невозможным возвращение в собственное прошлое.

Но есть одна проблема. В общей теории относительности гравитация может колебаться двумя разными способами в зависимости от того, как гравитационные волны могут растягивать и сжимать пространство. Предложенное физиками описание гравитации предлагает третий вариант ее колебаний: скалярную моду. И она не очень хорошо дружит с той реальностью, которую мы знаем. Она подвержена неустойчивости. Вместо того чтобы распространяться в виде стабильных волн, возмущения в скалярной моде могут расти экспоненциально.

Это означает, что в своем нынешнем виде модель физиков не может обеспечить устойчивое описание Вселенной. Это главное препятствие на пути к тому, чтобы ее можно было назвать полноценной теорией гравитации. И все же это интересное теоретическое исследование, которое показывает, что гипотеза защиты хронологии может быть встроена в теорию гравитации.

Другие новости науки