Завоевывая Новый свет европейцы отказались от своих доспехов: что они выбрали взамен

Европейцы отказались от стальных доспехов в пользу хлопковых, таких же как носил их противник. И жара была не единственной причиной такого странного решения.

Ацтеки сражались в “ичкауипилли” — хлопковом панцире, состоящем из слоев ткани, простеганных ромбовидным узором. Толщина такого доспеха составляла несколько пальцев. В некоторых источниках упоминается, что его пропитывали соляным раствором для придания твердости. Это был мягкий доспех, напоминающий европейский гамбезон, который эффективно останавливал или смягчал удары оружия, наиболее распространенного на полях сражений того времени: обсидиановых лезвий “макуауитли”, стрел, снарядов для пращи и дротиков, метавшихся с помощью “атлатля”, пишет Фокус.

Причиной замены была вовсе не изнуряющая жара — по крайней мере, не там, где решался исход войны. Долина Мехико расположена на высоте более двух тысяч метров, и климат там умеренный, с прохладными ночами, а вовсе не тропический зной; так что на высокогорном плато жара играла второстепенную роль. В жарких прибрежных районах, например, в окрестностях Веракруса, или во время кампаний в Центральной Америке — металл становился настоящим мучением, и испанцы при первой же возможности переходили на хлопковое снаряжение.

Впрочем, ключевую роль сыграли четыре фактора. Во-первых, собственно вес: хлопковый доспех был в разы легче кольчуги или лат, что было бесценно во время долгих переходов, при подъеме на склоны или в ходе боев на озере. Во-вторых, влажность: из-за частых дождей, необходимости преодолевать броды и близости озера, на котором стоял Теночтитлан, сталь без постоянного ухода быстро ржавела, тогда как хлопок не требовал никакого обслуживания. В-третьих, снабжение: вдали от побережья сталь была дефицитом, и ее замена стоила целое состояние, в то время как хлопковые доспехи можно было изготовить или починить в любой деревне.

Четвертый фактор — эффективность против конкретного противника, у которого не было ни грамма стали. Против обсидиана, стрел и дротиков такая набивная защита работала отлично: дротик, выпущенный из атлатля, мог пробить кольчугу, но при этом всё равно застревал в хлопковой ткани.

Испанская сталь останавливала практически любые снаряды коренных народов, но ранения чаще всего приходились на те части тела, которые оставались открытыми: руки, шею и лицо. Проблема стали заключалась не в плохой защите, а в ее большом весе, неполном покрытии тела, дефиците и сложности в обслуживании. Именно поэтому воины не избавлялись от стальных доспехов, а комбинировали их с хлопковыми: надевали стальной нагрудник поверх или под стеганый доспех.

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