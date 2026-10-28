Величайшая загадка древнего мира: в Западной пустыне бесследно исчезла 50-тысячная армия

В 524 году до н. э. персидская армия численностью 50 тыс. человек зашла в египетскую пустыню и больше о ней никто не слышал. Так называемая “потерянная армия Камбиса” вошла в историю и уже около 2,5 тыс. лет никто не знает ее настоящей судьбы.

Согласно древнегреческому историку Геродоту, воины расположились на обед посреди бескрайних песков, где-то между оазисами Западной пустыни, когда с юга налетел свирепый ветер. Он обрушил на них стены песка, погребя под собой всю армию прямо на месте привала. Никто не выжил, никто не вернулся, не пришло ни одного гонца, пишет Фокус.

Потерянную армию пытались отыскать исследователи, авантюристы и археологи, а в наши дни ведутся споры о том, случалась ли эта песчаная буря на самом деле.

Армию отправил в поход Камбис II — сын Кира Великого, основателя Персидской империи. Кир завоевал Мидию, Лидию и Вавилон, создав крупнейшую империю, которую когда-либо видел мир, а около 530 года до н. э. погиб в бою в Центральной Азии. Камбис унаследовал амбиции отца и обратил свой взор на единственную крупную державу Ближнего Востока, еще не покоренную персами — Египет. В 525 году до н. э. он вторгся в страну, разгромил египетское войско в битве при Пелусии (на восточной окраине дельты Нила), захватил Мемфис и взял в плен юного фараона Псамтика III. Египет стал персидской провинцией, а Камбис — его фараоном.

После этого Камбис решил отправить экспедицию против аммониев – жителей оазиса, который сегодня известен как Сива и где находился знаменитый оракул бога Амона.

Согласно записям Геродота, в Фивах Камбис выбрал из своего войска 50 тыс. солдат и приказал им поработить аммониев, а оракула Амона – сжечь.

Войско двинулось в путь в сопровождении проводников и достигло места, которое Геродот называет городом Оазис — в семи днях пути через пески от Фив. Историки обычно отождествляют его с оазисом Харга в Западной пустыне, который греки поэтично называли “Островами блаженных”. Известно, что войско дошло до этого пункта. Что произошло дальше — Геродот признает, что этого не знал никто, кроме самих аммониев и тех, кто слышал их рассказ. Солдаты так и не добрались до Сивы и не вернулись в Египет.

Согласно рассказу аммониев, причиной стала песчаная буря. Когда войско шло от оазиса в сторону Сивы — где-то примерно на полпути, — воины остановились, чтобы позавтракать. В этот момент пустыню охватил мощный южный ветер, который принес с собой горы песка и полностью засыпал войско. Так, по словам Геродота, завершился поход против аммониев. Этот рассказ прекрасно вписывается в созданный Геродотом масштабный портрет Камбиса — безумца, прогневавшего богов. По словам историка, Камбис насмехался над египетской религией, осквернял гробницы, а в припадке безумия ударил кинжалом в бедро священного мемфисского быка Аписа, что привело к смерти животного.

Археологические данные подтверждают далеко не все части истории Геродота, поэтому историки относятся к ней со скептицизмом.

Тем временем мысль о том, что под дюнами покоятся пятьдесят тысяч воинов — вместе с их оружием, доспехами и сокровищами, сохранившимися в идеальном состоянии, — оказалась невероятно притягательной для охотников за сокровищами и исследователей. Поиски ведутся как минимум с XIX века. В 1930-х годах венгерский путешественник Ласло Алмаши также пытался разгадать эту тайну, исследуя вдоль и поперек Западную пустыню. Позже его примеру последовали другие: они отправлялись на поиски, используя верблюдов, грузовики, авиацию и спутниковые снимки. Время от времени кто-нибудь объявляет о сенсационной находке.

Наиболее громкое заявление прозвучало в 2009 году: итальянские братья-близнецы Анджело и Альфредо Кастильони — документалисты и исследователи-археологи — сообщили, что обнаружили в Западной пустыне следы пропавшей армии. Они заявили, что нашли бронзовое оружие, серебряный браслет, серьгу и человеческие кости, а также естественное скальное укрытие, где солдаты могли бы спасаться от бури. Новость облетела весь мир, однако многие археологи отнеслись к ней скептически. Находки были разрозненными и не имели четкой датировки — подобные кости и артефакты разных эпох встречаются в пустыне повсеместно.

Другая проблема заключалась в том, что песчаные бури в Западной пустыне действительно бывают свирепыми, но не настолько, чтобы похоронить под песком целую армию. Также у экспертов вызывает сомнения численность исчезнувшей армии. Передвижение и обеспечение водой такого войска на протяжении сотен километров безводной пустыни стало бы сложнейшей логистической задачей. Известно, что в древних источниках численность армий зачастую сильно преувеличена.

В 2014 году нидерландский египтолог Олаф Капер из Лейденского университета предложил иную трактовку событий, согласно которой речь идет не о стихийном бедствии, а о военном поражении.

Не исключено, что войско было перебито мятежниками, а история об этом — переписана новым правителем, который предпочел версию о божественном гневе признанию собственного поражения.

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