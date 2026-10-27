В Иерусалиме одна семья уже 850 лет хранит древние ключи: какие двери они открывают

В Иерусалиме мусульманская семья уже 850 лет хранит ключи от дверей одной из самых главных христианских святынь. Таким образом поддерживается мир между различными христианскими конфессиями.

Ключи открывают двери храма Гроба Господня, считается, что именно здесь произошли распятие и погребение Иисуса Христа. При этом ключи от храма и право распоряжаться его дверями принадлежат семьям, исповедующим другую религию, пишет Фокус.

Эта традиция берет свое начало в 1187 году, когда Иерусалим перешел под власть мусульманского правителя Саладина. Храм делят между собой несколько христианских конфессий: греко-православная, армяно-апостольская и римско-католическая церкви.

Но передача ключей одной из этих конфессий неизбежно привела бы к острым спорам о правах собственности. Согласно преданию, чтобы избежать конфликта, семье Джуде было доверено хранение ключей, а семья Нусейбе взяла на себя обязанность открывать и закрывать двери храма.

Именно такой порядок помог сохранить нейтралитет между различными христианскими общинами, совместно использующими храм.

Семья Джуде аль-Хусейни является хранителем старинного железного ключа от храма. Семья Нусейбе обязана ежедневно приносить ключ, чтобы открывать и закрывать деревянные двери храма Гроба Господня. Эти обязанности передаются в семьях из поколения в поколение.

Длина старинного железного ключа составляет около 30 сантиметров. Чтобы отпереть двери, нужно подняться по небольшой деревянной лестнице к верхнему замку. Даже эта лестница, используемая в церемонии, является частью строго соблюдаемой традиции, поддерживаемой христианскими общинами храма. Каждое утро примерно в 4:00 зимой и в 5:00 летом и каждый вечер семьи совместно с представителями христианского духовенства, которые сменяют друг друга, торжественно открывают и закрывают тяжелые двери. Эта многовековая традиция остается живым символом межконфессионального сотрудничества.

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