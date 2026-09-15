Деревянная лестница получила статус-кво в храме Гроба Господня: она стоит там с начала XVIII века

Обычная приставная лестница была запечатлена на гравюрах начала XVIII века. В частности, на изображении 1728 года она уже стоит на том же самом карнизе храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима.

Все дело в том, что османские власти официально закрепили так называемый «статус-кво» — указ, фиксировавший все без исключения элементы убранства и архитектуры храма, чтобы положить конец постоянным спорам между шестью христианскими конфессиями, совместно владевшими святыней. Поскольку ни одна из групп не могла доказать свое право собственности на карниз или лестницу, последняя стала одним из многих объектов, которые запрещалось перемещать без единодушного согласия всех сторон, пишет Фокус.

Режим статус-кво был установлен после многовековых конфликтов, возникавших даже из-за незначительных архитектурных деталей. Вопросы ремонта, владения ключами, размещения лампад и использования дверных проемов становились поводом для споров и даже столкновений между греческой православной, армянской апостольской, римско-католической, коптской, сирийской и эфиопской церквями.

Османские власти вмешались, чтобы предотвратить дальнейшие конфликты, постановив, что все существующее на тот момент должно оставаться в неизменном виде. В результате даже простая деревянная лестница, изначально служившая для хозяйственных нужд или доступа к окну, оказалась “закреплена” на своем месте силой закона и традиции.

Со временем лестница превратилась в символ хрупкого равновесия внутри храма. Ее переставляли лишь несколько раз, но каждый такой случай вызывал бурные споры и приводил к возвращению лестницы на прежнее место ради сохранения статус-кво.

Тот факт, что лестница сохраняется на протяжении войн, смен режимов и реставрационных работ, свидетельствует о том, как даже незначительный предмет может стать индикатором исторической напряженности.

В наши дни лестницу также не переставляют, так как любые изменения потребовали бы уровня согласия, который крайне редко достигался за всю историю владения храмом.

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