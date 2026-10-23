Тайное оружие Константинополя: римляне потеряли формулу "жидкого огня" из-за ее сверхсекретности

В Константинополе существовало настолько секретное оружие, что его формула была утеряна навсегда.

В 670-х годах архитектор по имени Каллиник, спасаясь от наступающих арабских войск, бежал из Сирии и добрался до византийской столицы. С собой он привез нечто особенное — жидкость, которая воспламенялась и продолжала гореть даже на поверхности воды, пишет Фокус.

Это произошло в тот момент, когда арабский флот осаждал Константинополь. Византийцы установили на носах своих военных кораблей бронзовые трубки, через которые под давлением подавались струи огня, обрушивавшиеся на врага. Корабли охватывало пламя. Моряки, прыгавшие за борт, обнаруживали, что горит даже само море — вода не могла потушить этот огонь. Согласно свидетельствам, погасить его можно было только песком, уксусом или мочой.

Это оружие спасло город во время той осады, а затем и в 717 году, когда арабы вернулись, приведя с собой еще более мощный флот.

Сами византийцы не называли его «греческим огнем» — это название появилось позже, с легкой руки западноевропейцев. В Византии его именовали «морским» или «жидким» огнем и оберегали тщательнее, чем что-либо другое в империи. Формула была известна лишь немногим семьям. В X веке император Константин VII писал своему сыну, что рецепт ни в коем случае нельзя передавать чужеземцам, добавляя, что он был открыт самому Константину Великому через ангела.

Но такая секретность, в итоге, оказалась чрезмерной. Знания были разделены и передавались столь осторожно, что, когда семьи, владевшие секретом, и мастерские исчезли, вместе с ними была утрачена и сама формула. К моменту падения Константинополя в 1453 году “греческий огонь” уже давно перестал существовать.

Историки до сих пор спорят о его составе. Наиболее вероятной версией считается использование сырой нефти, возможно, в смеси со смолой для лучшего прилипания к поверхностям. Однако доказательств этому нет.

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