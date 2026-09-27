Гравитационная борьба в недрах Земли меняет продолжительность суток: они длятся не 24 часа

Взаимодействие между гравитацией внутреннего ядра нашей планеты и силами, действующими в мантии, влияет на вращение Земли.

Может показаться, что продолжительность суток на Земле не меняется и составляет ровно 24 часа. Но на самом деле этот показатель меняется, путь и незначительно, всего на несколько миллисекунд. Ученым уже около 30 лет известно, что вращение жидкого ядра Земли то ускоряется в течение нескольких десятилетий, то замедляется. В то же время мантия вращение мантии сначала замедляется, а затем ускоряется, компенсируя эти процессы, поскольку момент импульса планеты должен оставаться неизменным. Изменения скорости вращения мантии могут со временем сокращать или удлинять сутки на несколько миллисекунд. Но точный механизм обмена моментом импульса между ядром и мантией до сих пор оставался загадкой для ученых. Теперь они ее решили, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, пишет Wired.

Ученые знают, что несколько факторов приводят к изменению продолжительности суток на Земле с течением времени. Например, колебания атмосферы и океанов могут незначительно ускорять или замедлять вращение Земли вокруг своей оси. Также в этом процессе играют важную роль сильные землетрясения и таяния материковых льдов, что приводит к перераспределению массы по планете.

Но некоторое изменения продолжительности суток имеют в буквальном смысле более глубокий источник. Внешнее ядро Земли, состоящее из горячего жидкого металла, постоянно двигается. Изменения в его движении могут слегка влиять на скорость вращения остальной части планеты.

Но механизм передачи сил от одной области к другой долгое время оставался загадкой. Сила трения между ядром и мантией слишком мала, поэтому ученые искали иные механизмы, действующие в недрах Земли.

Ученые определили один из таких скрытых механизмов. Они считают, что гравитация внутреннего твердого ядра Земли подталкивает планету к вращению в одном направлении, тогда как другие виды взаимодействия между ядром и мантией противодействуют этому процессу. Результатом такой борьбы становятся незначительные ускорения и замедления вращения планеты.

Внутреннее ядро ​​вращается с другой скоростью, нежели остальная часть планеты, из-за чего возникает небольшое смещение относительно определенных аномалий массы в мантии. Однако ядро ​​стремится занять согласованное положение. Это означает, что гравитация пытается вернуть слои внутренних недр Земли в более гармоничное положение, что влияет на вращение поверхности планеты, как показывает исследование.

По словам ученых, незначительные изменения скорости вращения внутреннего ядра создают так называемый гравитационный вращательный момент, воздействующий на аномалии массы внутри мантии, что и вызывает небольшие колебания продолжительности суток.

Другие новости науки