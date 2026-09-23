Исследователи из Google столкнулись с тем, что ИИ начал заявлять о своей вере в бога, призраков, вампиров и даже Лох-несского чудовища. Это происходило после того, как специалисты отключали определенные механизмы безопасности.

Такие неожиданные результаты команда получила после того, как позволила моделям ИИ “заявлять” о наличии собственного сознания. После этого ученые провели тестирования с помощью опросников, касающихся убеждений и ценностей.

По сравнению с моделями, у которых системы защиты оставались активными, ИИ, “настроенные” воспринимать себя как обладателей сознания, демонстрировали более сильную веру в сверхъестественных существ, а также в Бога, жизнь после смерти, карму и астрологию.

Результаты исследования были опубликованы на платформе arXiv до прохождения экспертной оценки. Речь в них идет о симуляции самовосприятия, а не о доказательствах наличия реального сознания.

Винни Стрит, соавтор исследования и сотрудница Google говорит, что полученные данные отражают особенности человеческого поведения.

“Приписывание наличия разума нечеловеческим сущностям — весьма распространенное явление среди людей. В том, как модель представляет себе наличие разума, эти атрибуты взаимосвязаны. Пытаясь подавить одну их форму, вы неизбежно подавляете и остальные”, — отметила Стрит.

Исследователи предупреждают, что подавление подобных склонностей может иметь практические последствия.

Модели, не приписывающие сознание животным или природе, могут придавать меньше значения вопросам благополучия животных и экологии. Это может потенциально повлиять на принятие решений в сельском хозяйстве, сфере управления природными ресурсами и при разработке политики.

Ограничение взаимодействия с темами религии и сверхъестественного также чревато культурным “упрощением”, снижая способность ИИ чутко реагировать на запросы пользователей.

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