Социализм возрастом 4500 лет: древний город меняет представление об исчезнувшей цивилизации

Удивительным образом один из первых городов в истории Южной Азии процветал без наличия неравенства.

Ученые выяснили, что крупнейший город Индской цивилизации, Мохенджо-Даро (его руины находятся в Пакистане), существовавший с примерно 2600 года до н.э. до 1900 года до н.э., бросает вызов представлениям о социальном устройстве древних поселений. В то время как развитие цивилизации, от небольших деревень до огромных городов, обычно увеличивает разрыв между бедными и богатыми, в Мохенджо-Даро. Как выяснили ученые, практически не было неравенства. Исследование опубликовано в журнале Antiquity, пишет ScienceAlert.

Используя размер домов в древнем городе в качестве показателя богатства, ученые обнаружили, что разница в уровне благосостояния между наиболее и наименее обеспеченными жителями была меньше, чем в городах того же периода в Древней Греции и в цивилизации майя. При этом неравенство между жителями со временем сокращалось по мере процветания Мохенджо-Даро.

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Опираясь на данные раскопок, ученые рассчитали коэффициент Джини для определения уровня богатства людей в зависимости от размера дома. Более крупные дома должны обходится дороже в строительстве и содержании.

Коэффициент Джини — это главный статистический показатель, который измеряет уровень неравенства в доходах или имуществе между людьми. Он меняется от 0 до 1. Ноль значит полное равенство, а единица — большое неравенство. Мохенджо-Даро получил значение 0,44, по сравнению с 0,86 для древнегреческих городов бронзового века и 0,75 для городов цивилизации майя.

Ученые говорят, что жители древнего города не строили дворцы и гробницы для определенной группы богатых людей. Вместо того чтобы позволять благам общества накапливаться у небольшой элиты, городские удобства были широко распределены среди обычных домохозяйств. По сути ресурсы города равномерно распределялись между жителями.

Результаты исследования показывают, что неравенство снижалось с течением времени, что совпало с ростом благосостояния города и развитием планировки улиц. Вероятно, управление городом способствовало ограничению экономического неравенства. Это ставит под сомнение идею о том, что процветание требует концентрации полномочий по принятию решений в руках немногих людей, говорят ученые.

Индская цивилизация ясно демонстрирует, что городское общество может быть высокопродуктивным в больших масштабах, одновременно обеспечивая справедливое распределение ресурсов и власти, говорят исследователи.

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