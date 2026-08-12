Говорила на 10 языках и придумала крем от облысения: почему Клеопатру запомнили как "блудницу"

12 августа 30 года до нашей эры ушла из жизни последняя царица эллинистического Египта — Клеопатра VII. С момента гибели царицы прошло более 2000 лет, но ученые так и не смогли разгадать загадку ее смерти.

Клеопатра — последняя царица Египта, известная своим умом, политическим искусством и романами с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Она родилась в 69 году до нашей эры и ушла из жизни 12 августа 30-го года.

Известно, что Клеопатра принадлежала к династии Птолемеев, ее предки происходили из Древней Греции. При этом она — первая правительница из этой династии, которая выучила древнеегипетский язык. К слову, египетская царица свободно говорила на десятке языков, что позволяло ей вести переговоры с послами лично, не полагаясь на переводчиков.

Жизнь и смерть Клеопатры окутаны множеством тайн, но некоторые подробности биографии египетской властительницы нам все же известны. Репутацию «роковой блудницы» во многом создал Рим уже после смерти Клеопатры. В реальной жизни царица, как известно, не обладала классической красотой, однако ей удавалось покорить мужчин обаянием, эрудицией и голосом. Клеопатра увлекалась медициной, алхимией, написала несколько философских трактатов, а также книгу по косметологии, разработав рецепты кремов и средств против облысения. Увы, ее труды не сохранились.

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Бюст Клеопатры Фото: Wikipedia

Главные романы Клеопатры: никакой страсти, только стратегия

По словам историков, романы Клеопатры с главными римскими полководцами не были страстью, а представляли собой стратегические союзы для спасения независимости Египта.

Союз с Юлием Цезарем

В 48 году до нашей эры Клеопатру тайно доставили во дворец к Цезарю, спрятав в мешке для постели — это позволило обойти охрану ее брата-соперника. Результатом этого союза стало то, что Цезарь помог царице вернуть трон Египта, разбив войска ее брата Птолемея XIII.

Известно, что у Клеопатры и полководца родился сын Цезарион — египтяне считали его наследником двух великих держав. Однако в возрасте 17 лет Цезарион был убит по приказу приемного сына Цезаря, Октавиана: существование кровного сына Юлия Цезаря подрывало законность власти Октавиана. Историки утверждают, что Октавиан приказал выследить и убить сына Цезаря и Клеопатры, произнеся ту самую знаменитую фразу: «Слишком много Цезарей — это не к добру».

Рим вообще не одобрял союз Юлия Цезаря и Клеопатры: царица, не таясь, жила на вилле Цезаря в Риме, что вызвало невероятное возмущение римлян. Находясь на этой вилле, Клеопатра стала свидетельницей убийства Цезаря в 44 году до нашей эры.

Клеопатра и Юлий Цезарь Фото: Wikipedia

Союз с Марком Антонием

В 41 году до нашей эры Клеопатра приплыла на встречу к Антонию — на позолоченном корабле с алыми парусами в образе богини Афродиты. В результате этого союза у пары родилось трое детей: близнецы Александр Гелиос и Клеопатра Селена, а также Птолемей Филадельф.

По словам историков, Марк Антоний и Клеопатра создали закрытое общество для пиров и развлечений, где участники переодевались в простолюдинов и гуляли ночами по Александрии. Увы, этот союз закончился трагедией: после поражения в войне с Октавианом в 30 году нашей эры Клеопатра и Марк Антоний покончили с собой, не желая стать пленниками Рима.

Встреча Клеопатры и Марка Антония Фото: Wikipedia

Тайна гибели Клеопатры

Гибель Клеопатры в 30 году до нашей эры и безуспешные поиски усыпальницы царицы являются одними из самых волнующих загадок археологии. Считается, что согласно завещанию царицы и разрешению победителя Октавиана Августа, Клеопатру похоронили вместе с ее возлюбленным Марком Антонием. Впрочем, точное место упокоения Клеопатры и Марка Антония не могут найти уже более 2000 лет.

Согласно официальной версии, зафиксированной римскими историками, 39-летняя Клеопатра покончила с собой в закрытой гробнице-мавзолее, заставив кобру укусить себя. Это согласуется и с тем, что египетский аспид, или кобра, в Египте считались символом королевской защиты. Впрочем, современные исследователи сомневаются в подлинности этой версии. Дело в том, что укус кобры вызывает долгую и мучительную смерть, а Клеопатра и две ее служанки, как считается, погибли мгновенно. В результате историки предполагают, что Клеопатра, вероятно, могла использовать заранее приготовленный смертоносный коктейль из ядов, который хранила в полой шпильке для волос.

Еще одна теория предполагает, что Октавиан Август сам приказал ликвидировать египетскую царицу, поскольку она мешала ему полностью подчинить Египет Риму. В то же время, считается, что историю с самоубийством раздула римская пропаганда.

39-летняя Клеопатра покончила с собой в закрытой гробнице-мавзолее Фото: Wikipedia

Поиски таинственной гробницы Клеопатры

Поиски гробницы Клеопатры считаются одной из самых больших археологических загадок в истории. С момента гибели египетской царицы прошло более 2000 лет, но ученые так и не смогли обнаружить ее гробницу. Более того, ученые разделились на два лагеря относительно того, где искать мавзолей.

Большинство историков считают, что усыпальница находилась в царском квартале Александрии. Увы, из-за сильных землетрясений и цунами четвертого века до нашей эры вся эта часть древнего города ушла под воду, что делает раскопки невероятно сложными.

Однако, доминиканский археолог Кэтлин Мартинес выдвинула новую революционную теорию. Исследовательница считает, что Клеопатра, ассоциировавшая себя с богиней Исидой, тайно обустроила скрытую гробницу в 45 километрах к западу от Александрии. Предположительно, она была расположена в храме Taposiris Magna, посвященном Осирису, чтобы римляне не могли осквернить ее гробницу.

Недавние исследования, проведенные под руководством National Geographic и Кэтлин Мартинес, в районе Тапосирис-Магна показали сенсационные результты:

во-первых, на глубине 13 метров под храмом был обнаружен массивный высеченный в скале туннель длиной более 1300 метров;

во-вторых, у побережья возле храма огромный скрытый под водой древний порт. На глубине около 6 метров были найдены колонны, амфоры, а также отполированные полы времен Клеопатры.

Исследователи полагают, что тело египетской царицы могли тайно доставить по воде через этот порт. Далее, как считается, его спрятали в подземных галереях храма. Впрочем, поиски гробницы египетской царицы все еще продолжаются, но ученые считают, что сегодня мы как никогда близки к разгадке этой археологической загадки.

Точное место упокоения Клеопатры и Марка Антония не могут найти уже более 2000 лет Фото: Wikipedia

Мифы о внешности Клеопатры

Мифы вокруг внешности Клеопатры и ее знаменитые ритуалы красоты — одна из самых увлекательных тем в истории. Историки отмечают, что образ роковой соблазнительницы с идеальными чертами лица был создан римской пропагандой. Причем, пропаганда была настолько сильной, что эти мифы достигли нашего времени и были подхвачены голливудским кинематографом. Реальность же, по словам ученых, была намного интереснее.

Миф о классической красавице

В массовой культуре Клеопатру представляют как женщину безупречной модельной внешности, например, Элизабет Тейлор или Моника Беллуччи. Однако исторические факты говорят об обратном: на египетских и римских монетах египетскую царицу изображали с выдающимся носом с горбинкой, узким лбом, острым подбородком и глубоко посаженными глазами.

Исследователи отмечают, что египетская царица покоряла мужчин своим интеллектом, прекрасным образованием, остроумием и невероятным голосом. Например, историки сравнивали голос Клеопатры многострунным инструментом. Она умела подстраиваться под собеседника, поддерживала разговоры о философии, политике и геометрии, а также знала, как эффектно себя подать.

Изображение Клеопатры на египетских и римских монетах Фото: Wikipedia

Миф о ваннах из молока

Согласно легенде, Клеопатра ежедневно принимала ванны из теплого молока молодых ослиц — якобы сохранить кожу молодой и нежной.

Отметим, что этот ритуал имеет под собой реальную историческую основу, но в античных источниках он чаще ассоциируется с другой известной женщиной — Поппеей Сабиной, женой римского императора Нерона, которая действительно возила за собой стада из сотен ослиц ради таких ванн. Ученые считают, что Клеопатра также, вероятно, использовала этот метод, но не в таких масштабах.

Любопытно, что такой ритуал действительно эффективен с точки зрения современной косметологии, поскольку ослиное молоко богато альфа-гидроксикислотами, в том числе и молочной кислотой. Эти кислоты действуют как пилинг, отшелушивая старые клетки, глубоко увлажняя кожу и стимулируя выработку коллагена.

Напомним, археологи считают, что Клеопатра не просто следовала традициям, а была настоящим ученым-косметологом — выдающимся для своего времени. Ей даже приписывают авторство медицинского трактата «О лекарствах для лица».