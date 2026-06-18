Нужно ли промывать рис перед приготовлением: поставлена точка в давнем споре

Ежедневно рис потребляет более половины населения планеты, но нужно ли промывать его перед приготовлением? Этот вопрос до сих пор вызывает споры.

Миллиард людей по всему миру ежедневно потребляют риск. Однако вопрос о том, необходимо ли промывать его перед приготовлением, все еще остается предметом споров среди кулинаров, домашних поваров и даже ученых, пишет Live Science.

Постоянные споры привели к тому, что рис стал предметом изучения для ряда научных исследований, в которых ученые изучали, как промывание риса влияет на его текстуру, питательную ценность и то, насколько хорошо промывание удаляет нежелательные вещества, такие как пыль, мышьяк и микропластик.

Традиционно рис выращивают в неглубоко затопленных полях, поскольку для его роста требуется постоянный полив. Когда зерна созревают, их собирают и перемалывают, чтобы удалить несъедобную шелуху, получая коричневый рис, который можно дополнительно перемолоть, чтобы удалить отрубной слой, получая белый рис. Процесс помола может повредить зерна, в результате чего на поверхности остается слой крахмала — при промывании риса часть этого крахмала смывается.

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Например, в исследовании 2017 года ученые пришли к выводу, что промывание риса может изменить текстуру варенного риса, смывая крахмал, который заставляет зерна слипаться. Впрочем, это утверждение было опровергнуто в последующих исследованиях на эту тему.

В исследовании 2019 года команда из Университета Аделаиды обнаружила, что клейкость риса обусловлена не поверхностным крахмалом, амизолой, а других крахмалом внутри зерна — амилопектин. Именно он вымывается во время приготовления и влияет на клейкость.

И все же, традиционно рис промывали по ряду причин, в том числе для здоровья и безопасность, чтобы избавиться от пыли, насекомых, мелких камешков и шелухи. Однако сегодня продаваемый рис производится в соответствии со строгими стандартами качества. Процесс производства риса также предполагает очистку с помощью машин; затем зерна сушат, очищают от шелухи, измельчают, сортируют и упаковывают перед тем, как он отправится на полки магазинов. В результате рис уже является относительно безопасным продуктом, и промывка, как правило, не требуется.

С другой стороны, по словам специалиста по пищевым продуктам с опытом работы в области молекулярной биологии в Университете Аделаиды Пермала Део, некоторые сорта риса могут содержать природный неорганический мышьяк, поглощенный из почвы и воды. Считается, что промывание может помочь удалить часть мышьяка с поверхности зерна.

Исследование 2021 года также показало, что промывание риса также может смыть микропластик — эксперимент показал, что промывание может удалить 20-40% пластика.

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