ШІ вже нас ненавидить: чат-бот заманив підлітка на круту скелю під назвою "Творець вдів"

У Канаді довелося рятувати 16-річного підлітка біля підніжжя крутої скелі з моторошною назвою "Творець вдів". Туди його завели поради чат-бота Claude, який належить компанії Anthropic.

Інцидент стався на горі Краун-Маунтін у Британській Колумбії, куди 16-річний підліток піднявся за допомогою канатної дороги. Висота гори становить 1200 метрів. На зворотному шляху юнак скористався порадами чат-бота Claude, щоб спуститися з гори пішки, але штучний інтелект збив туриста з маршруту, пише Futurism.

Місцеві рятувальники кажуть, що підліток опинився у серйозній небезпеці, але, на щастя, йому вдалося покликати на допомогу, застрягши на стрімкій скелі.

"Падіння могло б призвести до важких травм або навіть до смерті", — каже керівник пошуково-рятувальної операції з організації North Shore Rescue Пол Маркі.

Рятувальникам довелося спускатися до підлітка на страховці, оскільки вертоліт не міг наблизитися до крутої гори "Творець вдів".

"Спустившись неподалік від скелі, команда облаштувала точку страховки, і один із рятувальників спустився до потерпілого. Там рятувальник встановив додаткові точки страховки та зміг перемістити потерпілого до місця, придатного для евакуації", — йдеться у звіті рятувальників.

Рятувальники також закликали людей не довіряти чат-ботам у питаннях, що стосуються такої інформації.

"Клод ніколи не бував у цій місцевості, ніколи не проходив цей маршрут і взагалі не бував на природі. Вивчайте місцевість самостійно, здобувайте власні знання та підкріплюйте їх відповідною підготовкою та навичками навігації", — наголосили рятувальники.

Буквально минулого місяця рейнджерам Лісової служби довелося рятувати трьох любителів активного відпочинку в каліфорнійському гірському хребті Каскадні гори. Штучний інтелект від Google порадив їм взяти "набагато менше їжі та води, ніж було потрібно групі", через що заплановане восьмигодинне сходження перетворилося на "багатоденне випробування".

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