Tesla влаштувала гонки на трасі: водій автомобіля спокійно спав за кермом (відео)

У Британській Колумбії триває розслідування після того, як у мережі набуло широкого розголосу відео, на якому жінка міцно спить за кермом Tesla. У цей же час її автомобіль рухався по трасі на великій швидкості.

Водійка Карлі Кінг помітила жінку, яка схилила голову набік, у великих сонцезахисних окулярах. Очі водійки Tesla були щільно заплющені, що свідчило про те, що жінка міцно заснула прямо за кермом, пише Futurism.

Офіційні особи поки що не підтвердили, чи увімкнула власниця Tesla автопілот перед тим, як заснути за кермом. Це вже далеко не перший випадок, коли люди засинають за кермом автомобіля, повністю покладаючись на роботизовану систему керування авто.

З минулого року Tesla навіть почала рекомендувати водіям, які відчувають сонливість, перемикати автомобіль у режим повністю автономного керування (FSD).

Відео дня

Головний редактор Electrek Фред Ламберт зазначає, що великі сонячні окуляри на водійці, яка спала, мабуть, ввели в оману бортову камеру автомобіля. Ця система призначена для відстеження уваги водія.

"У цьому й полягає проблема: коли очі приховані, камера не може підтвердити пильність водія, тому система переходить на старий метод "нагадування" про кермо — періодичні перевірки крутного моменту на кермі", — пояснює Ламберт.

Відтоді з’явилася ціла індустрія аксесуарів для Tesla, які дають змогу водіям обдурити систему виявлення крутного моменту, наприклад, підвішуючи вантаж до керма. Невідомо, чи використовувала водійка на відео, яке стало вірусним, такий пристрій.

Керування автомобілем із системою автономного водіння 2-го рівня, такою як FSD від Tesla, вимагає від водія готовності в будь-який момент взяти керування на себе. Більш складні системи 3-го, 4-го або 5-го рівнів були офіційно заборонені в Канаді у квітні 2024 року.

Імовірність того, що водій може зіткнутися з серйозними юридичними наслідками — від простого штрафу до кримінального переслідування — є високою.

"Ви завжди повинні бути пильними, тверезими, повністю зосередженими на дорозі, принаймні з однією рукою на кермі. У Британській Колумбії незаконно покладатися на технології повністю автономного водіння", — заявив співробітник відділу зв’язків із ЗМІ дорожньої поліції Британської Колумбії Майкл Маклафлін Центру з контролю та профілактики захворювань.

"Ви не можете дозволити роботу керувати вашим автомобілем", — додав він.