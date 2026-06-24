Любителі цибулі виграли у генетичній лотереї: вони можуть уникнути двох серйозних захворювань

Вчені виявили, що любов до смаку та запаху цибулі пов’язана з меншою ймовірністю розвитку діабету 2 типу, а також високого кров’яного тиску.

"Наше дослідження показує, що гени, які відповідають за смак і запах, є перспективними інструментами для вивчення зв’язків між харчуванням і захворюваннями та можуть допомогти зміцнити докази причинно-наслідкового зв’язку в дослідженнях харчування", — каже генетичний епідеміолог Даніель Хван з Університету Квінсленда в Австралії, пише Science Alert.

Команда взяла за основу дані, зібрані серед понад 160 000 осіб віком від 37 до 73 років із британської бази даних досліджень у сфері охорони здоров’я, які охоплюють як генетику учасників, так і їхні харчові вподобання.

Аналіз виявив сотні асоціацій, пов’язаних із 96 харчовими вподобаннями.

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Серед них були генетичні варіанти, пов’язані з любов’ю до часнику, грейпфрута, цибулі, хрону чи васабі, бобів та додавання солі до їжі.

Проаналізувавши 325 генів смаку та нюху й 140 різних продуктів, було виявлено один особливо цікавий зв’язок: між вподобанням цибулі та певним варіантом гена рецептора нюху OR2T6.

Це дослідження є важливим, оскільки гени, а разом із ними й схильність до захворювань, закладені в людей від народження. На них не впливають фактори способу життя чи навколишнього середовища, які впливають на здоров’я людини.

Наприклад, розвиток діабету може змусити людей змінити свій раціон, але не змінить успадковані гени.

Встановивши цей зв’язок, дослідники проаналізували окремі генетичні набори даних, щоб пов’язати варіант гена OR2T6 із показниками здоров’я. Саме тут виявляється зниження ризику як високого артеріального тиску, так і діабету 2 типу.

Наразі зв’язок між любов’ю до цибулі та кращими показниками здоров’я не є прямим причинно-наслідковим зв’язком.

Але тут є дещо, що заслуговує на увагу, — і це може бути пов’язано з біоактивними сполуками в цибулі.

За оцінками експертів, нездорове харчування щороку спричиняє приблизно 11 мільйонів передчасних смертей, що є високою ціною за надмірне вживання солодких напоїв або нестачу фруктів і овочів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.