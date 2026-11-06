Сутки от двух до пяти часов: Луна помогла создать Землю, которую мы знаем сейчас

Исследование дает более четкое представление о том, как формировалась поверхность нашей планеты и как были заложены основы ее первых континентов.

Примерно 4,5 миллиарда лет назад в молодую Землю врезался объект размером с планету. В результате столкновения в космос были выброшены обломки, из которых образовалась Луна. Удар привел к тому, что Земля начала вращаться чрезвычайно быстро и сутки тогда продолжались от двух до пяти часов. Ученые пришли к выводу, что дальнейшее замедление скорости вращения Земли сыграло важную роль в формировании и эволюции земной коры. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пишет Phys.

После столкновения, которое привело к появлению Луны, из-за быстрого вращения вокруг своей оси молодая Земля приобрела форму сплюснутого сфероида с заметным выступом на экваторе. Предполагается, что диаметр планеты на экваторе мог быть в два раза больше расстояния между полюсами. Со временем гравитационное взаимодействие между Землей и Луной привело к тому, что наш естественный спутник отдалился от планеты, а скорость вращения Земли постепенно замедлилась. Это привело к тому, что наша планета стала более круглой.

На Земле практически не сохранилась первичная кора планеты, существовавшая более 4 миллиардов лет назад, ведь она была уничтожена геологической активностью и эрозией. Но немногочисленные уцелевшие фрагменты самых древних горных пород указывают на удивительное разнообразие их типов на ранних этапах истории Земли. Обычно это объясняют такими процессами, как падение астероидов или переработка первичной коры в результате активности мантии.

Примерно 4,5 миллиарда лет назад в молодую Землю врезался объект размером с планету. В результате столкновения в космос были выброшены обломки, из которых образовалась Луна Фото: Live Science

Новое моделирование предполагает, что на молодой, сплюснутой Земле центробежные силы частично компенсировали гравитацию в районе экватора. Вероятно, это способствовало формированию там более мощной коры, чем в полярных областях. По мере того как планета приобретала все более округлую форму, ее кора растягивалась вблизи полюсов и сжималась в районе экватора. Это приводило к тектоническим процессам, которые на протяжении десятков миллионов лет могли быть сопоставимы по своей интенсивности с процессами на современных границах литосферных плит.

Если новые расчеты верны, то поверхностные горные породы, измененные под воздействием воды и процессов выветривания, при погружении в недра Земли могли вновь плавиться. Это привело к образованию горных пород, богатых кремнеземом, то есть вещества, из которое состоят континенты.

В то же время рост давления внутри планеты мог привести к тому, что отдельные участки нижней части коры становились настолько плотными, что начинали погружаться в мантию. Это могло привести к формированию участков недрах Земли с особым химическим составом. Эти процессы позволяют лучше понять, как горные породы Земли стали столь разнообразными вскоре после формирования планеты.

Ученые считают, что замедление вращения Земли было важнейшим фактором в геологической истории планеты, который сыграл важную роль в формировании и эволюции земной коры. Исследование дает более четкое представление о том, как формировалась поверхность нашей планеты и как были заложены основы ее первых континентов.

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