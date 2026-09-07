Две сотни лет тамплиеры были самой грозной боевой силой: у них был один секрет

Секрет успешности тамплиеров заключался не в загадочности ордена или церемониях, а в более сложном, но обыденном аспекте.

Орден был основан в начале XII века, когда небольшая группа французских рыцарей приняла монашеские обеты и поклялась защищать паломников на дорогах в Иерусалим. С самого начала тамплиеры были экспериментом по применению логики монастыря к логике войны, пишет Фокус.

Они не сражались как феодальные лорды. Феодальный рыцарь атаковал, когда ему вздумалось, отступал, когда менялось соотношение сил, и отвечал прежде всего за свою честь. Тамплиер же подчинялся Уставу. Письменному Уставу, с пунктами, охватывающими все, от того, как он спал, до того, как он выстраивался перед атакой.

На поле боя этот Устав воплощался в то, с чем их враги редко сталкивались: дисциплина построения.

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Кавалерия тамплиеров не атаковала в беспорядочном строю. Они держали строй до тех пор, пока мастер или маршал не давали сигнал. Личная слава и подвиги были полностью исключены. Брат, нарушивший строй, чтобы преследовать бегущего врага или захватить добычу, мог быть полностью исключен из Ордена. Строй был оружием. Человек внутри него был второстепенным.

Тамплиеры шли в бой под Босеаном - черно-белым боевым знаменем, служившим точкой сбора. Пока Босеан стоял вертикально, ни один тамплиер не мог покинуть поле боя. Это единственное правило означало, что они сражались до тех пор, пока знамя не падало, а не до тех пор, пока ситуация не становилась неблагоприятной.

Мусульманские полководцы того периода особо отмечали это. Хронисты мусульманского полководца Салах ад-Дина описывали тамплиеров как самые сильные христианские войска. Они не были самыми искусными бойцами, но были самыми сплоченными.

В 1187 году при Хаттине Саладин окружил и уничтожил основную армию крестоносцев. Присутствовавшие тамплиеры сражались до тех пор, пока не были захвачены, а не обратились в бегство. Саладин приказал казнить большинство из них, а не выкупить, что само по себе свидетельствовало о том, насколько сильно он боялся их как организации.

Правило, запрещающее нарушать строй, чтобы преследовать бегущего врага, — это то, что особенно выделяется. Каждый феодальный инстинкт гласил: преследуй и грабь. Устав тамплиеров гласил: держись. Этот единственный пункт, вероятно, принес больше побед, чем любое количество индивидуального мастерства.

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